L'adattatore per usare PS VR2 su PC è ufficiale: data di uscita, prezzo e compatibilità con Steam

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PS VR2, il visore per la realtà virtuale di PlayStation 5, sarà compatibile con i PC a partire dal 7 agosto, giorno in cui sarà reso disponibile l'adattatore ufficiale per collegare l'headset al computer.

Il prezzo dell'adattatore di PlayStation VR2 è 59.99€: sarà in vendita su PlayStation Direct e rivenditori selezionati. I giocatori avranno bisogno anche di un cavo DisplayPort (venduto separatamente) compatibile con DisplayPort 1.4.