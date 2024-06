Qualcosa di grosso per Starfield è in arrivo: indizi emergono a pochi giorni dall'Xbox Games Showcase

"Non ha senso cercare di decifrare i changelog su SteamDB, ma una cosa è certa dall'esperienza precedente: quando ci sono tanti cambiamenti , qualcosa di grosso è in arrivo", ha riferito un utente su Reddit, segnalando queste modifiche registrate.

Non si tratta di indizi di facile interpretazione, considerando che si tratta di modifiche al codice e inserimento di identificativi che, al momento, non possono essere riconosciuti in maniera precisa, ma la semplice quantità di modifiche e inserimenti registrati nel backend della pagina relativa a Starfield lascia pensare a novità di grosso calibro in arrivo.

Con l'Xbox Games Showcase fissato per domenica 9 giugno, sembra che qualcosa di grosso sia in arrivo per Starfield , a giudicare dalla quantità di variazioni registrate nel backend del gioco su Steam , attraverso i file di SteamDB.

Decine di variazioni in poco tempo possono indicare grandi novità

Sembra in effetti che ci siano stati numerosi interventi sul backend di Starfield in Steam, dunque è probabile che qualche novità stia per essere svelata.

Il contatto con un artefatto in Starfield

"Nel corso delle ultime settimane, in generale dopo il primo maggio, ci sono stati più cambiamenti che in tutto il periodo dal lancio a quest'ultima fase, in certi casi anche oltre 10 al giorno", ha spiegato l'utente su Reddit.

Si parla di decine di inserimenti e cambiamenti effettuati nel corso di questi giorni, dunque, cosa che fa effettivamente pensare ad alcune novità di rilievo che potrebbero essere annunciate a breve. In effetti, ci si aspetta di vedere alcune nuove su Starfield per l'Xbox Games Showcase del 9 giugno, dunque la tempistica è propizia.

Il gioco dovrebbe ricevere nei prossimi mesi la grossa espansione Shattered Space, ma potrebbero esserci anche altre novità in arrivo, con tutti questi cambiamenti che potrebbero far pensare anche a uno shadow drop, ovvero un lancio improvviso, proprio nel corso dell'evento per l'espansione in questione o altri contenuti.

Di recente, abbiamo visto che il numero di giocatori è aumentato su Xbox dopo l'ultimo aggiornamento, che ha portato i 60 fps su Xbox e molto altro, mentre nel prossimo futuro dovrebbero arrivare i veicoli di superficie.