Starfield: veicoli di terra in arrivo, conferma Bethesda con i dettagli sull'update di maggio

Starfield ha ricevuto il grosso update di maggio che introduce diverse novità interessanti, come illustrato in maniera più completa nei dettagli ufficiali, ma Bethesda ha anche di fatto confermato il prossimo arrivo dei veicoli di terra, che verranno introdotto con un prossimo aggiornamento.

"All'orizzonte ci sono alcune novità importanti, tra cui un veicolo terrestre per velocizzare l'esplorazione planetaria", si legge nell'email inviata da Bethesda per accompagnare l'update di Starfield, oltre a "il supporto ufficiale alle mod per e la gigantesca espansione Shattered Space", altri elementi annunciati e in arrivo.

La presenza dei veicoli per lo spostamento sulle superfici è stata richiesta a lungo dai giocatori, che hanno sempre visto in questa mancanza un punto debole dell'esplorazione di Starfield, ma a quanto pare la soluzione è in arrivo.