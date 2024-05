Minecraft: data di uscita e prezzo del manga in Italia, il gioco compie 15 anni

Minecraft compie 15 anni ed è ancora in piena forma. Il successo di Mojang continua a crescere e il suo marchio raggiunge anche altri tipi di media. Mojang e Microsoft hanno annunciato che Star Comics pubblicherà in Italia il manga di Minecraft. Sarà disponibile da novembre e costerà 5.20€ a volume (brossurati di 11,5x17,5 cm).

Il manga viene descritto come in grado di offrire una "dimensione narrativa tutta nuova" pensata per tutti i tipi di lettori, ma stando alle informazioni pare adatto sopratutto per i più piccoli.

Kazuyoshi Seto ha scritto e disegnato il manga che è stato serializzato in Giappone da Shogakukan a partire dal 2020 sulla rivista per bambini "CoroCoro Comic".