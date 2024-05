Il Problema dei 3 Corpi arriverà fino al finale, dice Netflix: non sarà cancellato

Uno dei grandi successi più recenti di Netflix è Il problema dei 3 corpi, una serie sci-fi che è l'adattamento della trilogia di romanzi sci-fi di Cixin Liu. La prima stagione è stata apprezza e, come ci si poteva aspettare, è stata rinnovata. La parte più importante, però, è che Netflix conferma già ora che la serie riceverà tutte le stagioni necessarie per arrivare alla sua conclusione. In altre parole, non dobbiamo temere che venga cancellata prima del finale. Questo però non ci dice esattamente quante stagioni vi saranno.

Come rivelato durante la presentazione Upfront di Netflix, l'azienda ha ordinato un numero imprecisato di "nuovissimi episodi" per concludere la serie - interpretata da Jovan Adepo, John Bradley, Eiza Gonzalez, Benedict Wong e non solo-.

In un comunicato, gli showrunner David Benioff, Dan Weiss e Alexander Woo hanno dichiarato: "Siamo entusiasti di poter raccontare questa storia fino alla sua epica conclusione. Da quando abbiamo letto l'ultima pagina della magnifica trilogia di Cixin Liu, abbiamo sperato di poter portare il pubblico alla fine dell'universo con noi. Ci siamo!".