Dune: Prophecy, la serie TV di HBO Max si presenta con un trailer

Mentre l'adattamento cinematografico ha ormai superato il secondo capitolo e si avvia verso l'ultimo della trilogia, c'è anche una serie TV in arrivo sul grande classico fantascientifico di Frank Herbert, con Dune: Prophecy che si presenta con questo trailer ufficiale.

Prodotta da HBO Max, la serie rappresenta una sorta di prequel degli eventi narrati principalmente nel primo romanzo e nella trilogia cinematografica, ambientata circa 10.000 anni prima della storia di Paul Atreides, nonostante gli elementi mostrati nel video a dire il vero non sembrino poi così distanti dalla storia nota.

Gli elementi caratterizzanti di Dune sono dunque tutti al loro posto anche in questo caso, come possiamo ben vedere dal trailer in questione.

L'iconografia e lo stile generale sono molto vicini ai film di Denis Villeneuve, probabilmente con una scelta più sicura da parte dei produttori, visto il successo riscosso dalle pellicole cinematografiche finora.