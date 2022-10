Dune The Sisterhood: la serie TV prequel entrerà presto in produzione

Il film di Dune di Warner Bros. Discovery del 2021 è stato un successo e la saga continuerà ad ampliarsi. Ci sarà prima di tutto il seguito sul grande schermo, ma anche una serie TV che farà da prequel. Quest'ultima inizierà la produzione tra non molto. Il nome (temporaneo) della serie è Dune The Sisterhood.

Dune The Sisterhood sarà una serie di HBO Max negli USA (di norma le serie HBO arrivano su Sky, in Italia). Warner Bros. ha dato l'okay per la serie nel 2019. Gli avvenimenti di questo prequel avranno luogo 10.000 anni prima degli eventi di Dune e saranno basati sul romanzo spin-off Sisterhood of Dune (2012, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson).

Secondo un report, la produzione di Dune The Sisterhood inizierà a novembre a Budapest, insieme alla produzione di Dune Parte 2. Dune The Sisterhood vedrà nel proprio cast Emily Watson (Chernobyl, Hilary and Jackie), Shirley Henderson (Harry Potter, Miss Pettigrew) e Indira Varma (Game of Thrones, Star Wars: Obi-Wan Kenobi). Diane Ademu-John è creatrice, sceneggiatrice, co-showrunner e produttrice esecutiva. Alison Schapker è co-showrunner e produttore esecutivo. Johan Renck, vincitore di un Emmy, dirigerà i primi due episodi e sarà produttore esecutivo.

Una parte del cast del primo film di Dune (2021)

Dune: The Sisterhood ci racconterà una storia attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit". Dotate di straordinarie capacità grazie alla loro padronanza del corpo e della mente, le Bene Gesserit si muovono con abilità nella politica feudale e negli intrighi dell'Imperium, perseguendo propri piani che le condurranno infine all'enigmatico pianeta Arrakis, noto ai suoi abitanti come Dune.

