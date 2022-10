Dune Parte 2: data di uscita anticipata, dopo essere stata rimandata

Di solito i film vengono rimandati, ma alle volte vengono anche anticipato. Questo è quello che è capitato con Dune Parte 2 di Warner Bros: la nuova data di uscita è ora il 3 novembre 2023.

Ricordiamo che inizialmente Dune Parte 2 sarebbe dovuto arrivare ottobre 2023, ma Warner Bros. ha deciso di rimandare la data di uscita di un mese a novembre 2023. Precisamente, la data di uscita precedentemente fissata era il 17 novembre 2023. L'anticipo è quindi di un paio di settimane: non si tratta di una differenza enorme.

Il cambio di data di uscita, però, non è casuale. Recentemente, Disney ha messo in pausa Blade perché deve andare alla ricerca di un nuovo regista. Questo significa che il film dedicato ai vampiri non arriverà a novembre 2023. Dune Parte 2 si prende quindi il suo posto a inizio mese, con tanti ringraziamenti.

Le riprese di Dune Parte 2 sono già iniziate e includeranno nuovi membri del cast come Austin Butler, Florence Pugh e Christopher Walken. Anche Léa Seydoux sarà parte del cast (è l'attrice di Fragile di Death Stranding, ricordiamo). Il sequel sarà proiettato esclusivamente nelle sale cinematografiche e non sarà distribuito contemporaneamente su HBO Max.

Secondo la sinossi ufficiale della trama, il sequel esplorerà "il viaggio mitico di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia".