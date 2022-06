Dune 2: Léa Seydoux sarà parte del cast, ecco il ruolo dell'attrice di Fragile di Death Stranding

Secondo quanto riportato da Deadline, Léa Seydoux sarà Lady Margot nel film Dune Parte 2. In ambito videoludico, l'attrice è nota in quanto ha interpretato Fragile in Death Stranging, più recente gioco di Hideo Kojima.

Secondo il report, Léa Seydoux è in fase di negoziazione con Warner Bros. e Legendary. Si unirà al cast che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Josh Brolin. Inoltre, potremo vedere anche Florence Pugh, Christopher Walken e Austin Butler. Villeneuve torna a scrivere, dirigere e produrre. Jon Spaihts tornerà a co-scrivere la sceneggiatura con Villeneuve.

Legendary non ha commentato il report di Deadline. Secondo quanto riportato, l'inizio della produzione è previsto per l'autunno e il film dovrebbe uscire il 20 ottobre 2023. Mary Parent, Villeneuve, Cale Boyter, Tanya Lapointe e Patrick McCormick sono i produttori. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Spaihts, Richard P. Rubinstein e John Harrison, mentre Kevin J. Anderson sarà il consulente creativo.

Dune

Ricordiamo che, nel romanzo, Lady Margot è una servitrice di lunga data della Sorellanza Bene Gesserit.

Infine, sappiamo anche che la trama sorprenderà i lettori dei libri, secondo Javier Bardem.