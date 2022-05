Dune Parte 2: la trama sorprenderà i lettori dei libri, secondo Javier Bardem

Javier Bardem ha affermato che Dune Parte 2 saprà sorprendere i lettori della saga di romanzi, con una trama che sarà gestita in modo diverso da come ci si potrebbe aspettare.

"Ho letto la nuova stesura", ha rivelato Bardem, "e penso che abbiano fatto un lavoro straordinario nel mettere insieme i pezzi in un modo che sorprenderà le persone. Non saranno sorpresi [da ciò che accade], ovviamente, perché hanno letto il libro, ma saranno sorpresi dal modo in cui lo hanno messo insieme. Mi ha commosso molto. È un film denso, di cui si può sentire il peso e allo stesso tempo [si può godere] della sua spettacolarità. Non vedo l'ora di tornare nel deserto con quelle persone e sono molto felice di tornare [a lavorare] con Denis, che è uno dei più grandi registi di sempre. È un uomo adorabile".

Dune Parte Uno, Javier Bardem è il terzo contando da sinistra

Dune Parte 2 dovrebbe vedere anche il ritorno di Timothee Chalamet nel ruolo di Paul Atredies, Rebecca Ferguson in quello di Lady Jessica, Josh Brolin in quello di Gurney Halleck e Zendaya in quello di Chani, mentre Christopher Walker interpreterà l'imperatore Shaddam IV, Austin Butler sarà Feyd-Rautha. Florence Pugh è in trattative per interpretare la principessa Irulan.