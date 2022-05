Knockout City: data di uscita della versione free to play e della Stagione 6

Come già sapevamo, Knockout City - gioco di Velan Studios - diventerà un free to play. Ora, abbiamo modo di scoprire la data di uscita precisa di questa versione: 1 giugno 2022. Tale data coincide con l'arrivo della Stagione 6. Possiamo anche vedere un trailer dedicato, qui sotto.

Rendere Knockout City un free to play ha chiaramente l'obiettivo di attirare nuovo pubblico, anche grazie all'arrivo di una nuova stagione. Ricordiamo inoltre che da tale momento il gioco non sarà edito da Electronic Arts. Sarà Velan Studios a gestire completamente il progetto.

Questo significa anche che Knockout City sarà rimosso da EA Play dal primo giugno. Chiunque l'abbia comprato o possieda una copia ottenuta con il PS Plus otterrà un pacchetto "Loyalty Royalty Bundle". Questo conterrà "elementi cosmetici leggendari esclusivi, dei boost agli XP e 2.000 Holobux".

Divenendo free to play, il gioco non dovrebbe più richiedere di essere abbonati a PS Plus, ma pare che il team stia ancora lavorando per fare in modo che sia effettivamente così. Non è chiaro cosa intendano per il momento.

Il cambio di modello economico porta con sé alcune domande, legate al sistema di monetizzazione. Il gioco dovrebbe rimanere però lo stesso: Knockout City dovrebbe continuare a offrire Holobux semplicemente giocando, oltre che comprandolo con soldi reali. Il Brawl Pass avrà ancora una versione gratuita che sblocca qualche ricompensa, e ci sarà anche una versione Premium che include le ricompense migliori.

Per quanto riguarda la Stagione 6, ci sarà una nuova palla in stile boomerang che ritorna al giocatore dopo che questo ha colpito il nemico. Se la si prende al volo, la potenza e la velocità cresceranno. L'hub Hideout si espanderà con una zona dove giocare a calcio e basket. Inoltre, nel corso dei mesi ci saranno vari eventi speciali.

Ecco infine la recensione di Knockout City.