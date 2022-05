Mario Strikers si mostra in video, protagonista del nostro Let's Play in anteprima

Mario Strikers: Battle League Football è stato provato in anteprima dalla redazione di Multiplayer.it e potete vederlo nel dettaglio in questo nuovo video Let's Play incentrato proprio sulla versione di prova concessa da Nintendo in anticipo rispetto all'uscita ufficiale.

Tra Vincenzo Lettera e Luca Forte è andata in scena la sfida del secolo (o quasi) incentrata proprio sul nuovo Mario Strikers: Battle League Football e potete vedere com'è andata dando un'occhiata a questo Let's Play registrato in presa diretta durante la prova in anteprima. La demo ha consentito di provare una serie di match in un 1 contro 1 senza esclusione di colpi, mettendo in scena un epico scontro fra Luigi e Waluigi.

In questa battaglia tra il fratello di Mario e la sua perfida nemesi, possiamo anche dare un'occhiata più approfondita al gameplay di Mario Strikers: Battle League Football, che è previsto arrivare su Nintendo Switch il 10 giugno 2022 ed è dunque decisamente vicino ormai. Si tratta chiaramente di un'esclusiva Nintendo Switch e rappresenta l'evoluzione di una serie ormai di lunga data da parte di Nintendo.

Se volete conoscerlo meglio, vi rimandiamo al provato di Mario Stikers: Battle League Football, ma anche allo speciale sulla storia di Mario Strikers per avere una panoramica più completa anche sui capitoli precedenti.