La storia di Mario Strikers, la folle reinterpretazione dei giochi di calcio di Nintendo

All'interno di questa cornice, nel 2005, alla fine del ciclo vitale di Nintendo GameCube, si è inserito Super Mario Strikers (Mario Smash Football in Europa). I suoi creatori sono i canadesi di Next Level Games , che all'epoca erano al loro terzo gioco, il primo realizzato in collaborazione con Nintendo, ma non certamente l'ultimo, tanto che sono stati recentemente acquisiti dalla società nipponica. Nonostante il nome lasci pensare al calcio, in realtà Super Mario Strikers è un gioco di calcetto o meglio, di futsal, di calcio a cinque. Con qualche regola particolare, ad esempio l'assenza di falli e rimesse laterali, nonché la presenza - a bordo campo - d'invisibili recinzioni elettriche.

Non tutti gli sport marieschi sono belli allo stesso modo, ma alcuni giochi (non ultimo Mario Tennis Aces ) hanno sfiorato o raggiunto l'eccellenza. Pur essendo molto diversi, tutti loro hanno delle caratteristiche comuni. In primo luogo, non sono sviluppati direttamente da Nintendo, che produce e supervisiona le operazioni attraverso team appositi (allo stato attuale, principalmente EPD 2). Come abbiamo appena detto, Mario Tennis e Mario Golf sono storicamente scolpiti da Camelot. I titoli di baseball da Bandai Namco, quelli relativi alle Olimpiadi da SEGA. Un altro elemento comune a tutti i giochi è la vocazione arcade e il desiderio di caricaturizzare, senza tradirle nelle fondamenta, le caratteristiche chiave dello sport originario.

Gli spin-off che abitualmente vengono inglobati nella definizione di " Mario Sports " nel corso degli anni hanno avuto molto successo. Parliamo in tutto di quasi sessanta milioni di copie vendute. Pur esistendo alcuni precedenti, come categoria potremmo sostenere che siano nati ufficialmente in era Nintendo 64, con Mario Tennis e Mario Golf , sviluppati entrambi da Camelot (e prodotti da Nintendo).

Super Mario Strikers

Super Mario Strikers: il primo gioco della serie, uscito nel 2005

Super Mario Strikers ha venduto un milione e mezzo di copie ed è stato anche accolto piuttosto bene dalla critica, con una media Metacritic di 76. È la versione mariesca, come già detto, del calcio a cinque: un portiere (in questo caso era Kritter, rimpiazzato su Switch da Boom Boom, decisamente più coerente al contesto) e quattro giocatori. Questi ultimi non erano tutti uguali e non ci riferiamo soltanto alle caratteristiche diverse degli stessi. Erano divisi in capitani (ed erano otto) e comprimari (quattro). Quindi una squadra era composta da un portiere (Kritter), un capitano (Mario, ad esempio) e tre comprimari (Koopa, Toad, Hammer Bros. e Birdo). Insomma, i team erano ben identificati dal proprio capitano. Al solito Mario era quello equilibrato, Wario quello pesante, e via dicendo. Sorprendentemente, in questo primo capitolo non c'era Bowser, che si limitava a palesarsi in campo per rompere le scatole, inclinare la superficie, sparare fuoco intorno a sé.

Il fuoco di Bowser era solamente la ciliegina sulla torta della violenza del gioco: non soltanto erano assenti i falli (una specie di calcio fiorentino, in sostanza), ma erano state inserite, in pieno spirito mariokartesco, anche delle armi. Armi che si ottenevano come "crediti" per determinate azioni (ad esempio, subendo fallo senza palla), e che potevano essere utilizzate sia per ostacolare le transizioni offensive dell'avversario, sia per proteggersi dai rivali durante l'attacco.

Mario Strikers: Battle League Football: gli anni trascorsi tra il primo e l'ultimo episodio si notano tutti

Super Mario Strikers non conteneva molte modalità e aveva una scelta di personaggi e stadi alquanto ristretta. Tuttavia, grazie alla qualità dei controlli e delle sue meccaniche di gioco, riuscì a farsi amare da molti giocatori. Le partite erano molto divertenti, ed era possibile segnare in molti modi, non soltanto attraverso i Supertiri, che valevano due punti: dei colpi da caricare che, non essendo ostacolati, andavano realizzati bloccando al momento giusto - come nei giochi di golf - una linea oscillante da sinistra a destra. Super Mario Strikers inoltre introduceva una caratteristica chiave della serie e cioè la furia dei suoi protagonisti: nelle animazioni e negli atteggiamenti, i personaggi Nintendo in questo gioco erano più "cattivi" del solito.