Netflix Geeked Week: il programma dell'evento e le novità che saranno mostrate, anche a tema giochi

Il programma dell'evento Netflix Geeked Week

Netflix Geeked Week andrà in onda dal 6 al 10 giugno 2022. Ora, la compagnia ha condiviso un nuovo poster - che potete vedere qui sopra - che mostra il programma dell'evento, giorno per giorno. Ci saranno varie novità, comprese alcune a tema videogiochi.

Si parte dal 6 giugno, con le serie TV di Netflix. Ci sarà spazio per The Umbrella Academy, The Sandman, ma anche la serie di Resident Evil. Ci sarà spazio per One Piece, per tutti i fan del manga e dell'anime. Si continua con First Kill, Alice in Borderland, All of us are Dead, Fate: The Winx Saga, Manifest, Locke & Key, School Tales The Series, Shadow and Bone, Sweet Tooth, The Midnight Club, Vikings Valhalla, Warrior Nun e 1899.

Martedì 7 giugno sarà invece il momento dei film, partendo da The Gray Man e The School for Good and Evil. Si continua con Spiderhead, Day Shift, The Sea Beast, Wendell & Wild, Blasted, Killer Book Club, Interceptor e Troll.

Per gli amanti dell'animazione vi sarà anche un giorno dedicato, l'8 giugno. Potremo vedere qualcosa di nuovo su Cyberpunk Edgerunner, ma anche parlare di Love, Death & Robots, The Dragon Prince, Arcane, Inside Job, Exception, Farzar e Moonrise.

Il 9 giugno sarà dedicato a Stranger Things e, infine, il 10 giugno ci sarà spazio per parlare di show a tema videoludico, come il Cuphead Show!, ma anche Sonic Prime - di cui abbiamo visto un frammento qui -, Dota Dragon's Blood e Tekken: Bloodline. Ci sarà anche spazio per i giochi di Netflix, compresi Lucky Luna, Poinpy e La casa di carta.

Sarà possibile seguire l'evento su tutte le piattaforme, come YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook.