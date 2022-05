Killzone VR era in sviluppo presso Supermassive Games ma Sony ha riavviato il progetto, report

Secondo quanto riportato da Bryan Paul di "PSVR Without Parole" in un recente podcast di GamesCast, Killzone VR era un tempo in sviluppo presso Supermassive Games. Sony avrebbe però tolto il controllo del gioco al team nel 2019 e avrebbe riavviato lo sviluppo internamente.

Secondo quanto indicato, Killzone VR è rimasto in sviluppo presso Supermassive (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) per anni. Il gioco era pensato per la prima PS VR. Sony non era però soddisfatta della qualità del lavoro svolto dal team e nel 2019 ha deciso di riprendere il controllo sul gioco. Questo è quanto di "certo" viene indicato.

Bryan Paul prosegue poi con una speculazione personale. Considerando che lo sviluppo di Killzone VR è ripartito nel 2019, non avrebbe avuto senso a quel punto realizzarlo per la prima PS VR. Considerando che non sarebbe stato pronto prima di anni, sarebbe stato più logico dare il via allo sviluppo direttamente per PS VR2.

Paul scommette inoltre che Killzone VR sarà uno dei giochi di lancio di PS VR2. Ritiene anche che potrebbe essere uno dei giochi presentati allo State of Play del due giugno oppure a un successivo evento. Afferma che tutti saranno contenti nel vederlo.

Ovviamente, si tratta di un insieme di rumor e speculazioni, quindi tutte le informazioni vanno prese con le pinze. Potete trovare le dichiarazioni di Paul al minutaggio 1:02:40 del video qui sotto.

Rimanendo in tema di VR e sparatutto, secondo un report Call of Duty Modern Warfare 2 proporrà una modalità VR esclusiva di PS VR2.