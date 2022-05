Call of Duty Modern Warfare 2 avrà una modalità VR esclusiva per PS VR2 secondo un report

Secondo un report di whatifgaming.com, Call of Duty Modern Warfare 2 - capitolo premium di COD del 2022 - potrebbe includere anche una modalità per realtà virtuale. Questo contenuto dovrebbe essere un'esclusiva di PS VR2, l'headset di Sony per ora non disponibile. Inoltre, dovrebbe essere reso disponibile in formato gratuito.

Secondo quanto indicato, questa modalità in realtà virtuale per PS VR2 dovrebbe metterci nei panni di un operatore Tier-1. Si tratterebbe di una modalità indipendente dal gioco principale di Call of Duty Modern Warfare 2.

Secondo whatifgaming.com, l'evento del 2 giugno 2022 di Sony - dedicato soprattutto ai giochi di terze parti e ai videogame per PS VR2 - dovrebbe essere il momento perfetto per svelare questa modalità. In generale, dovrebbe esserci spazio per Call of Duty Modern Warfare 2 e per questa modalità VR.

Non è chiaro, secondo il report, quando dovrebbe essere pubblicata questa esperienza per PS VR2, ma secondo la testata pare probabile che sarà resa disponibile insieme al device per realtà virtuale.

Call of Duty Modern Warfare 2

Il report non precisa quanto massiccia sarà questa modalità, ma considerando che sarà gratuita non pensiamo si tratti di un gioco completo particolarmente longevo. Per il momento, in ogni caso, si tratta solo di una speculazione.

Ovviamente, tutto quanto indicato potrebbe essere scorretto: si tratta di un report, non di informazioni ufficiali. Ricordiamo comunque che non sarebbe la prima volta che Call of Duty tenta la via della realtà virtuale. Infinite Warfare propose infatti la modalità VR Jackal Assault.

Parlando sempre di Call of Duty: segnaliamo che l'accordo tra Sony e Activision non scadrà prima del 2025/26, per Tom Henderson.