Obi-Wan Kenobi: aggiunto un avviso di contenuti sensibili dopo il massacro della scuola in Texas

Nella sezione dettagli della serie TV Obi-Wan Kenobi su Disney+, è stato aggiunto un avviso di contenuti sensibili in seguito al massacro avvenuto in Texas, nella scuola di Uvalde, dove alcuni giorni fa un ragazzo è entrato armato fino ai denti uccidendo diciannove bambini e due adulti.

In realtà per ora l'aggiunta c'è stata sulla nella pagina inglese della serie, segno che è mirata in particolare agli spettatori USA, i più colpiti dalla tragedia (anche perché nel resto del mondo è molto più raro che accadano fatti del genere).

Nel testo si può leggere: "Although this fictional series is a continuation of the story from Star Wars movies filmed many years ago, some scenes may be upsetting to viewers in light of the recent tragic events. Warning: Contains violence involving children."; ossia che nonostante la serie sia il continuo della storia dei film di Star Wars, girati molti anni prima, certe scene potrebbero urtare la sensibilità di alcuni spettatori alla luce dei recenti tragici eventi. In particolare l'avviso chiarisce anche il perché: attenzione, contiene della violenza che coinvolge dei bambini.

Ma a cosa fa riferimento l'avviso di preciso? Avviso: qui di seguito saremo costretti a dare qualche anticipazione su Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. È un film molto vecchio e non dovrebbero essere problemi, ma se non volete leggerle, non continuate oltre.

Obi-Wan Kenobi ha ora un avviso di contenuti sensibili

All'inizio del primo episodio di Obi-Wan Kenobi c'è il classico riassunto degli eventi che hanno preceduto quelli della serie, in particolare viene raccontato del massacro dei Jedi avvenuto alla fine di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith. Come ricorderete, tra i Jedi uccisi ci sono anche dei bambini, che vengono eliminati mentre si trovano appunto a scuola.

Da notare che anche Netflix ha fatto qualcosa di simile con la Stagione 4 di Stranger Things, mettendo un avviso che appare prima del riassunto dei fatti avvenuti nella terza stagione. Anche in questo caso il messaggio è stato pensato solo per gli spettatori USA.