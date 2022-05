Star Wars Jedi: Survivor potrebbe includere queste novità tagliate da Fallen Order

Ieri è stato finalmente svelato ufficialmente Star Wars Jedi: Survivor, il nuovo gioco d'azione di EA e Respawn Entertainment. Questo seguito di Fallen Order ha ancora molto da svelare, ma il director Stig Asmussen ha affermato che ci potrebbero essere alcune novità, che erano state tagliate da Fallen Order.

Precisamente, ad Asmussen è stato chiesto quando il team ha iniziato a pensare a Star Wars Jedi: Survivor. Asmussen ha spiegato che Respawn aveva in realtà già iniziato a lavorare a Survivor prima ancora che Fallen Order fosse completo. Spiega che ci sono "molte cose che abbiamo messo da parte" e che "sapevamo di voler mettere nel seguito".

Asmussen fa anche alcuni esempi: ci potrebbero essere cose come più pose e mosse per il combattimento. Anche però dal punto di vista narrativo ci saranno novità, legate al modo in cui Cal e la sua ciurma si evolveranno. Inoltre, il team ha alcune idee su come approcciarsi al mondo di gioco e ai livelli. L'obiettivo per Star Wars Jedi: Survivor è di espanderli e renderli più "vibranti".

Cal e BD-1 da Star Wars Jedi: Survivor

Viene poi spiegato che il duo Cal e BD-1, ovvero il protagonista e il suo robot, sarà ancora importante nel seguito. Asmussen non vuole fare spoiler su Star Wars Jedi: Survivor, ovviamente, ma afferma che il team non pensa solo a Cal, quando immagina il protagonista del gioco, ma pensa a Cal e BD-1, insieme.

Viene poi affermato che Star Wars Jedi: Survivor continuerà ad espandere la lore di Star Wars oltre i film e le serie, come fatto con Dathomir all'interno di Fallen Order.

Infine, è stato spiegato come PS5 e Xbox Series X aiuteranno a fare un seguito migliore.