Indiana Jones non sarà esclusiva Xbox, Jez Corden ne è certo

Secondo quanto indicato da Jez Corden, il gioco di Indiana Jones attualmente in sviluppo presso MachineGames non sarà esclusiva Xbox.

L'informazione è stata condivisa durante il podcast The Xbox Two. Jez Corden afferma di sapere che non sarà esclusiva. Lo dice in modo tale da far intendere che ne è certo. In altre parole, il gioco sarà pubblicato anche su console PlayStation.

Ad oggi non è mai stato detto se il gioco sarebbe stato esclusiva Xbox o meno. MachineGames è uno dei team sotto l'etichetta di Zenimax/Bethesda ed è quindi divenuto parte degli Xbox Game Studios. Il gioco è stato annunciato quanto il passaggio del team sotto l'ombrellone di Microsoft era già in corso. Gli accordi di sviluppo, però, potrebbero essere stati stretti prima dell'acquisizione, quindi è possibile che sia effettivamente multipiattaforma. Jez Corden, ora, lo conferma.

Ovviamente, parliamo di un rumor, non di un'informazione ufficiale. Dovremo attendere che il team annunci le piattaforme di riferimento.

Rimanendo in tema, ecco la prima immagine del nuovo film con Harrison Ford, in arrivo nel 2023.