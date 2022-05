Mario Party Superstars: il famoso 63enne Takahashi Meijin dimostra di essere ancora il più veloce

Mario Party Superstars è un gioco di abilità, anche se pensato per tutte le età e tutti i livelli di capacità. Nondimeno, chi ha dita rapide e mente fina può dare prova di risultati record. Un esempio è il 63enne Toshiyuki Takahashi, meglio noto come Maestro Takahashi o Takahashi Meijin.

Maestro Takahashi è una figura storica in ambito videoludico sin dall'era NES. Parte della compagnia di sviluppo Hudson Soft, Takahashi era noto per la sua rapidità con le dita: era in grado di premere i tasti 16/17 volte al secondo negli anni 80, secondo dei regolari test con telecamera. Attorno all'uomo sono anche stati creati alcuni prodotti videoludici e multimediali. Si tratta in pratica di una piccola star giapponese.

Ovviamente con l'età le sue capacità sono diminuite, ma come potete vedere nel video qui sotto, è in grado di completare un minigioco di Mario Party Superstars basato sulla pressione ripetuta del tasto in pochissimi secondi, precisamente in 5,16. Visto che il minigioco richiede 5 pressioni per ogni parte del cactus, per un totale di 65 click, il Maestro ha ottenuto 12.6 pressioni al secondo (in media, ovviamente). Un risultato niente male vista l'età. Afferma anche di essere riuscito a ottenere un tempo pari a 5,13 in precedenza. Pensa inoltre di poter calare sotto i 5 secondi con un po' di pratica.

I giocatori giapponesi su Twitter hanno commentato con affetto questo nuovo traquardo del Maestro, con frasi del tipo (traduzione dal giapponese all'inglese di soranews24.com): "Non mi aspettavo nulla di meno da lui", "Il maestro è ancora il maestro", "Lui è il vero campione", "Una vera leggenda", "È come se fosse in una dimensione completamente diversa", "Questo è il tipo di persona che vorrei essere quando avrò la sua età".

Che ne pensate di questo traguardo? Sapete fare di meglio?

Ecco infine la nostra recensione di Mario Party Superstars.