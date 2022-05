Top Spin 5 sviluppato da Hangar 13, potrebbe arrivare prima di Mafia 4, per un'indiscrezione

Stando a una nuova indiscrezione, riportata da Nick Baker di XboxEra, lo studio di sviluppo Hangar 13 potrebbe essere al lavoro su Top Spin 5 che, secondo un'altra indiscrezione raccolta da Kotaku, dovrebbe uscire prima di Mafia 4. In entrambi i casi si tratta di giochi non annunciati, quindi il tutto va preso con le dovute cautele.

Top Spin 4 risale ormai a molti anni fa

Comunque sia non è la prima volta che da Hangar 13 emergono informazioni riservate. Del resto lo studio ha una storia davvero travagliata. Giusto di recente sono stati licenziati diversi dipendenti. Non è impossibile ipotizzare che qualche ex-sviluppatore spifferi informazioni ai giornalisti, o magari qualche interno insoddisfatto della gestione dello studio.

Comunque sia, stando a quanto riportato, attualmente Hangar 13 si sta concentrando sullo sviluppo dei suoi due nuovi titoli. Recentemente 2K l'ha utilizzato come studio di supporto per diversi giochi, tra i quali Marvel's Midnight Suns di Firaxis Games, ma non dovrebbe essere più il caso.

Da quello che è emerso, sia Top Spin 5, sia Mafia 4 sono nelle prime fasi di sviluppo. Quindi non aspettiamoci notizie ufficiali a breve. Probabilmente entrambi i giochi sono in sviluppo per PC e console di ultima generazione, ma visti i tempi di lavorazione dei tripla A attuali, è davvero difficile fare previsioni su quali piattaforme potremo vederli girare.