Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ per PC disponibile su Steam

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ è disponibile su Steam. SEGA ha lanciato questa nuova versione del suo gioco musicale a sorpresa, senza alcun annuncio precedente, facendo felici tutti i fan della idol virtuale Hatsune Miku che se lo erano perso su Nintendo Switch (o che giocano solo su PC).

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ costa 39,39€ in versione base e 59,99€ in edizione VIP. Quest'ultima comprende, oltre al gioco base: il DLC Canzoni Extra, e l'Item Unlock Key.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ su Steam

Leggiamo la descrizione ufficiale per tutti i dettagli:

Domina il palco con il fantastico gioco musicale di Hatsune Miku, con la pop star virtuale numero 1! Con la favolosa scaletta di canzoni e l'enorme guardaroba ricco di stile, questo è il tour definitivo di Hatsune Miku, Kagamine Rin e Len, Megurine Luka, MEIKO e KAITO. Manchi solo tu.

Inizia scegliendo una canzone, poi tocca e tieni premuti i comandi con il giusto tempismo seguendo le icone sullo schermo. È facile da capire e difficile da padroneggiare. Rilassati con i video musicali in modalità Facile o mira al punteggio in modalità Estrema! Gli input possono essere configurati in armonia con lo stile di gioco e le preferenze di accessibilità, grazie al supporto dei controller compatibili con Steam.

Più di 170 canzoni

Project DIVA debutta su PC con oltre 170 canzoni giocabili, ognuna accompagnata dal proprio video musicale. Confrontati con classici come ""Melt"" e ""Cendrillon"", o con nuovi successi come ""Catch The Wave""!

Personalizzazione infinita

Vesti dalla testa ai piedi Miku e i suoi amici, con più di 500 elementi incredibili tra acconciature, costumi e accessori. I costumi possono essere modificati per ogni video musicale, garantendo innumerevoli possibilità.

Cambia stile grafico con un click

Scegli tra due stili grafici per esperienze differenti. Goditi tutto il pop dello stile ""Mega Mix"" o l'alta fedeltà patinata dello stile ""Future Tone"" e passa da uno all'altro in qualunque momento.

Editor per la personalizzazione delle magliette

Inizia la tua carriera da fashion designer sul palco, insieme a Miku! Disegna le tue magliette, davanti e dietro, per sfoggiarle durante le esibizioni.

Playlist personalizzate

La regia del concerto è nelle tue mani! Seleziona con cura una playlist, avviala e goditi l'esperienza cinematografica dei video musicali.