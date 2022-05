Virtual Arena, il programma di oggi del talk-in-action su Twitch: c'è anche Francesco Serino!

Dopo la splendida giornata di ieri, prosegue Virtual Arena, il talk-in-action Twitch organizzato e promosso da ProGaming Italia. Il grande evento dedicato al gaming e all'intrattenimento prenderà il via oggi pomeriggio alle ore 14:00, sul canale Twitch ufficiale (o all'interno del player video di questa notizia) con una lunga diretta in compagnia del peculiare racing game "calcistico" Rocket League e di tanti ospiti che ci parleranno dei temi di inclusività, nuove tecnologie e sostenibilità ambientale attraverso tante attività, quiz e talk di approfondimento condotti da host d'eccezione come Nennella, Roberta "Ckibe" Sorge, Emanuele Gregori e Luigi Ragoni.

In particolare, nel corso della diretta nel salotto di Virtual Arena siederanno ospiti che, siamo sicuri, conoscerete. Ecco il programma completo della giornata Pokémon Millennium!

Si inizierà con un panel di approfondimento che andrà a toccare il tema della parità tra uomo e donna, tra eroe maschile e femminile, il ribaltamento del concetto del machismo e del gentil sesso e ce ne parleranno il nostro Francesco Serino e Gianluca Iacono.

Nel salottino di Virtual Arena ci saranno anche Francesco Fossetti e Cristina "Krisfits" Campus che ci parleranno del dialogo tra Oriente e Occidente nella cultura videoludica e non solo.

Ci sarà spazio anche per il gaming, con i ragazzi della community di Pokémon Millenium che, in diretta dal Giocomix di Cagliari, sfideranno gli ospiti a Switch Sport!

La scaletta di oggi

Frozen e Kafkanya ci parleranno del mondo Nintendo, della sua evoluzione nel corso degli anni e della capacità di rivoluzionare il medium videoludico ponendo al centro l'inclusività.

Nel corso della giornata tornerà anche Kesten, voce e autore del podcast Cose Molto Umane, questa volta in compagnia di un collega: Rick DuFer (Daily Cogito) con cui dialogherà di nuove tecnologie e del fenomeno podcast.

Infine, per concludere in bellezza, Virtual Arena avrà il piacere di salutare una personalità che non ha certo bisogno di presentazioni: Sabaku, che ci parlerà del mondo videoludico Nintendo e di tutte le sue sfaccettature, da Mario ai Pokémon, sino a Zelda e Splatoon.

Main Sponsor dell'iniziativa è Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, che insieme al suo partner Lenovo conferma ancora una volta l'impegno nel mondo gaming. Inoltre, tra i protagonisti ci sarà anche l'E-Park di PGI, nato in collaborazione con Treedom, il primo sito che realizza ecosistemi sostenibili attraverso la piantumazione di nuovi alberi, per compensare la quantità di CO2 emessa durante gli eventi di Esport.

In occasione della Virtual Arena, i partecipanti potranno riscattare un albero ed entrare a far parte della foresta in Kenya di ProGaming Italia tramite sistema di hype train su Twitch o attraverso momenti di gioco, quiz e sondaggi.

Non perdetevi l'ultima giornata di evento, appuntamento a domani pomeriggio!