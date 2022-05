Diablo Immortal precaricabile su PC, da Battle.net

Blizzard ha annunciato i dettagli del lancio di Diablo Immortal su PC e sistemi mobile, svelando che la versione PC è attualmente precaricabile da Battle.net da chiunque non volesse attendere per giocare nel giorno di lancio, ossia il 2 giugno 2022.

Possiamo quindi leggere che A partire da oggi, puoi pre-caricare Diablo Immortal su PC tramite Battle.net. Riscalda il PC in anticipo, così quando Immortal sarà pubblicato il 2 giugno potrai spalancare le porte degli Inferi e trucidare demoni senza tergiversare oltre!

Per precaricare il gioco partite da questa pagina, dove sarete guidati nella procedura e, nel caso, al download di Battle.net, il client proprietario di Blizzard.

Naturalmente per poter usufruire del precaricamento bisogna avere un account Battle.net attivo e senza limitazioni. Potete crearne uno cliccando qui.

Nello stesso post, Blizzard ha anche spiegato come impostare il cross-play, in modo da poter trasferire i progressi di gioco da mobile a PC:

È necessario un account Battle.net per giocare a Diablo Immortal sia su PC che su dispositivi mobili senza compromessi. Puoi giocare con un account ospite e in seguito collegarti o creare un account Battle.net per trasferire i progressi su PC.

Nota bene: gli account ospite sono accessibili solo nel dispositivo in cui vengono creati, a meno che non sia stato attivato il backup in cloud.