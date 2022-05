Metal: Hellsinger, il provato di un FPS ritmico con una colonna sonora d'eccezione

Non è certo facile innovare in un'era in cui quasi tutto è stato provato e figuriamoci quanto può esser complicato farlo in un genere popolare come quello degli sparatutto. Quando si parla di shooter praticamente ogni idea è stata testata: mancanza di gravità, portali, elementi GDR, distruttibilità totale, unicorni laser arcobaleno e un'infinità di altre trovate applicate più o meno grossolanamente. Tra le ibridazioni però - e non siamo sorpresi - una della più riuscite è stata quella con i rhythm game, che ha dato vita a titoli piuttosto apprezzati come BPM (Bullets per Minute).

Si tratta di un connubio davvero naturale: praticamente ogni FPS di qualità ha un certo "ritmo", un flusso specifico da seguire che porta le sparatorie a trasformarsi in una sorta di danza di piombo, sangue ed esplosioni. Fare in modo che le meccaniche si leghino forzatamente a tale ritmo o debbano in qualche modo seguirlo è piuttosto automatico se si hanno dei designer decenti a disposizione. Ed è questo il caso di The Outsiders, software house composta in parte da veterani provenienti da DICE e Overkill, che ora ha deciso di affrontare questa peculiare strada con Metal: Hellsinger, un infernale sparatutto dove i demoni vanno ammazzati a tempo di metallo.

La differenza dal resto? Beh, una notevole competenza nel campo innanzitutto, ma anche una colonna sonora d'eccezione con alcuni degli artisti più affermati del genere. Abbiamo provato Metal: Hellsinger grazie a una breve, ma intensa demo e oggi ve ne parliamo.