Star Wars Jedi: Survivor potrebbe avere dei collegamenti con la serie TV Obi-Wan Kenobi

La serie TV Obi-Wan Kenobi e l'appena annunciato Star Wars Jedi: Survivor potrebbero avere dei collegamenti, almeno stando a un dettaglio emerso dal comunicato stampa ufficiale di quest'ultimo. I dettagli sulla storia sono ancora scarsi, ma viene esplicitato che il gioco si svolge cinque anni dopo i fatti raccontati in Star Wars Jedi: Fallen Order, che di suo si svolgeva cinque anni dopo il film Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith.

Ci saranno altri Jedi in Star Wars Jedi: Survivor oltre a Cal Kestis?

Non serve essere dei matematici per capire che il nuovo gioco è ambientato esattamente dieci anni dopo il terzo film, esattamente come la serie TV Obi-Wan Kenobi. Inoltre i collegamenti tra serie e gioco sono già stati suggeriti da un libro su Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, in cui appare Cal Kestis in un cameo.

Quindi le possibilità sono due: Cal Kestis potrebbe comparire in Obi-Wan Kenobi, magari solo per un cameo, oppure Obi-Wan Kenobi potrebbe essere nel gioco. Magari è proprio lui quell'alleato misterioso di cui si parla nel comunicato stampa ufficiale.

Difficile dire in questa fase cosa potrebbe accadere, ma visti i numerosi collegamenti tra i vari prodotti dedicati a Star Wars, che servono a creare l'effetto soap opera, non sarebbe così improbabile che ci siano dei rapporti tra la serie e il videogioco. Del resto Star Wars Jedi: Fallen Order ha avuto un successo clamoroso, quindi è normale che questo possa riverberarsi anche in altri media.