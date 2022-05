Star Wars Jedi: Survivor: spiegato come PS5 e Xbox Series X aiuteranno a fare un seguito migliore

Intervistato da StarWars.com, Stig Asmussen, il director di Star Wars Jedi: Survivor, ha spiegato in che modo PS5 e Xbox Series X aiuteranno a realizzare un seguito migliore, ossia quali sono stati i benefici dello sviluppo esclusivo su console di nuova generazione. Per riassumere: il ray tracing.

Il ray tracing è il beneficio maggiore di PS5 e Xbox Series X

L'intervista è stata pubblicata subito dopo l'annuncio del gioco. Asmussen ha spiegato che il ray tracing è il miglioramento principale reso possibile dall'hardware di ultima generazione e ha parlato di un sistema di illuminazione ben oltre qualsiasi altra cosa fatta da Respawn fino a questo momento.

Asmussen: "Penso che la novità più grossa sia il ray tracing, o il sistema di illuminazione. Ci ha permesso di creare un'illuminazione in tempo reale, per tutto il gioco, di una qualità che va ben oltre qualsiasi altra cosa abbiamo prodotto prima. Siccome è in tempo reale, possiamo vedere le modifiche immediatamente mentre ritocchiamo le luci. Ciò significa che abbiamo più tempo per le rifiniture e che possiamo iterare di più, ottenendo risultati migliori, più cinematografici."

Oltre a questo, i giocatori possono aspettarsi tempi di caricamento più veloci, grazie agli SSD, e un supporto completo per i DualSense su PS5.

Per il resto vi ricordiamo che Star War Jedi: Survivor è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X. L'uscita è stata fissata al 2023.