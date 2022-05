State of Play: Shuhei Yoshida invita a leggere con attenzione l'annuncio dell'evento

Shuhei Yoshida, storica figura del mondo PlayStation, nonché attualmente responsabile del rapporto tra gli indie e la piattaforma, ha invitato tutti a leggere attentamente l'annuncio di ieri relativo allo State of Play, probabilmente per evitare di farsi aspettative eccessive. In particolare ha sottolineato il passaggio relativo ai contenuti presentati durante l'evento.

Yoshida: "Leggete con attenzione: I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un'occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2."

Perché lo ha fatto? Perché spesso, nonostante la chiarezza nella comunicazione, molti tendono a crearsi delle aspettative distorte, che finiscono per produrre una certa delusione quando non vengono mantenute. Quindi Yoshida ha voluto ribadire come non saranno presentati giochi dei PlayStation Studios durante l'evento, ma solo quelli di terze parti, con un focus particolare sui progetti per PSVR 2.

Quella di Sony è una scelta più che sensata, a ben vedere, perché la presenza dei titoli dei PlayStation Studios avrebbe potuto rubare la scena agli altri. Invece è evidente come voglia rendere questo State of Play una vetrina per i suoi partner, mostrando i loro giochi in arrivo su PS4 e PS5.

Per il resto vi ricordiamo che il nuovo State of Play, annunciato ieri, sarà trasmesso giovedì 2 giugno 2022 alle 23:59 italiane e durerà circa 30 minuti. Noi lo seguiremo in diretta per scoprire insieme a voi tutti gli annunci.