Cosa giocherete questo weekend? Le settimana sta per terminare ed è arrivato il momento di confessare come passerete i giorni di festa. Magari potreste fare sesso, oppure andare in gita con gli amici, o ancora potreste andare alla ricerca di una civiltà perduta... o potreste andare in gita con gli amici alla ricerca di una civiltà perduta facendo incidentalmente sesso durante il viaggio. La verità però è molto più prosaica: finirete davanti alla vostra console o PC e giocherete allo sfinimento. Visto che non sono usciti giochi su degli amici che vanno alla ricerca di una civiltà perduta e fanno sesso tra loro, vediamo con cosa potreste dilettarvi in alternativa.

Non che sia uscito moltissimo in realtà, ma qualcosa di interessante c'è. Tanto per iniziare potreste vestire i panni di un cecchino durante la Seconda Guerra Mondiale in Sniper Elite 5 (qui la nostra recensione). Il nuovo capitolo della serie di Rebellion è un more of the same, ma fatto molto bene.

I nostalgici hanno da scegliere. Giusto nelle scorse ore è stato pubblicato Pac-Man Museum+ (qui la nostra recensione), una raccolta di quattordici giochi tra classici e moderni con protagonista la palla gialla più famosa della storia dei videogiochi. Se amate il personaggio e siete alla ricerca di divertimento allegro e spensierato, acquistatela senza indugio. Sempre per i nostalgici è appena uscito Kao the Kangaroo (qui la nostra recensione), un platform 3D che più classico non si può, fatto molto bene anche se un po' facile. Diciamo che è molto rilassante, nonostante sia colorato e piano di piattaforme e combattimenti.

Chi fosse alla ricerca di qualcosa di più particolare, potrebbe provare Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy (qui la nostra recensione), un roguelike che celebra nemmeno troppo velatamente l'opera tolkeniana. Dinamico, pieno di stile e divertente... cosa volere di più? Infine, sempre gli appassionati delle stranezze videoludiche non dovrebbero lasciarsi sfuggire Freud's Bones (qui la nostra recensione), avventura punta e clicca investigativa in cui si controlla il padre della psicanalisi.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti nelle ultime settimane? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.