Kao the Kangaroo, la recensione di un plaform 3D che guarda al passato

Il passato dei videogiochi è pieno di personaggi ormai sotto naftalina, che sono stati protagonisti di una manciata di titoli dal richiamo moderato e sono stati poi dimenticati. Molti non facevano nemmeno dei risultati negativi, ma non numeri tali da reggere all'aumento esponenziale dei costi di produzione avvenuto negli ultimi anni. Così riposano per sempre immoti in sarcofagi di ricordi esposti nel grande cimitero virtuale da cui è composta la storia dei videogiochi, celebrati dalle lamentazioni dei fan più stoici come oggetti di culto e di rimpianto. Avviene però, di tanto in tanto, che qualcuno riesca a ritornare dal regno dei morti e abbia una seconda chance, come dimostra la recensione di Kao the Kangaroo , il gioco che non ti aspetti arrivato al momento giusto per darti un po' di allegria.

Platform 3D

I livelli di Kao the Kangaroo sono molto vari

Kao the Kangaroo non è mai stato un personaggio molto in vista. Ebbe la sua notorietà nei primi anni del nuovo millennio, in particolare in Polonia dove il primo capitolo, pubblicato per Windows e Dreamcast, vendette molto bene. Ne furono prodotti due seguiti e uno spin-off, che lo fecero approdare su PS2, GameCube, Xbox, GBA e PSP, ma dopo il 2006 non se ne sentì più parlare. Eppure in alcuni paesi hanno continuato ad amarlo, tanto che Tate Multimedia, lo sviluppatore della serie originale, ha deciso di rivitalizzare il franchise sotto la spinta delle richieste della comunità. Evidentemente anni dedicati ai soli giochi acrobatici di moto, realizzati molto bene oltretutto, devono aver fatto venire all'intero studio una certa nostalgia per il canguro pugile.

Partiamo dalle basi: Kao the Kangaroo è un capitolo completamente nuovo della serie (quindi niente rimasterizzazione o remake), in cui ritornano alcuni dei personaggi dei capitoli precedenti, ma che può essere giocato anche senza conoscerli. È un platform 3D puro. Lo è al punto da essere quasi sfacciato in alcuni momenti.

All'inizio del gioco il giovane marsupiale parte alla ricerca di suo padre Koby e di sua sorella Kaia, spariti chissà dove e chissà per quale motivo. Sua madre non è molto d'accordo, ma non può farci nulla. Il nostro viene accompagnato dal suo maestro di arti marziali, Walt, e da un pellicano particolarmente versato con la meccanica, Gadget, cui spetta il compito di riparare e guidare il mezzo che consente gli spostamenti tra le varie aree di collegamento, quelle da cui si accede ai livelli veri e propri.

Questi ultimi sono delle variazioni sul tema del loro bioma di riferimento. Ad esempio quando Kao raggiunge la montagna ghiacciata, deve affrontare dei livelli pieni di edifici in stile tibetano, ma anche di corse sul ghiaccio e burroni, combattendo nel mentre contro delle capre antropomorfe guidate da una specie di santona particolarmente astiosa. Nella giungla, invece, i nemici saranno delle scimmie e i livelli saranno pieni di una rigogliosissima vegetazione, nonché di corsi d'acqua. In totale ci sono quattro biomi, per una dozzina di grossi livelli.