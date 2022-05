The Witcher 3: il cosplay di Ciri di likeassassin lotta nel fango

The Witcher tornerà in futuro con un nuovo capitolo e, nella speranza dei fan, si concentrerà su Ciri, figlioccia di Geralt, protagonista della saga conclusasi con The Witcher 3. In attesa di conferme o smentite, il mondo del cosplay tiene viva la passione per la principessina di Cintra. Possiamo ad esempio vedere ora una serie di scatti fotografici realizzati da likeassassin: il suo cosplay di Ciri ci mostra la guerriera che lotta nel fango.

La versione di likeassassin di Ciri è ovviamente quella di The Witcher 3. Vediamo una Ciri cresciuta, che viaggia nel mondo e combatte, pronta a sporcarsi, letteralmente. La cosplayer ha scelto un'ambientazione perfetta per questo personaggio, con edifici in legno che ricordano un piccolo insediamento o una piccola fortezza. Il cielo è grigio e il terreno fangoso è ricoperto d'acqua. Questi tre scatti sono in grado di raccontarci una storia: nel primo scatto vediamo Ciri in difficoltà, a terra, senza spada, nel secondo la vediamo dal punto di vista del suo assalitore, che sia un mostro o un soldato, che è stato trapassato dalla lama della ragazza. Infine, vediamo Ciri rialzarsi e pulirsi dal fango che la ricopre.

Se siete fan di The Witcher 3, allora non dovreste perdervi il cosplay di Triss in abito verde di grusha_cos: è baciato dal tramonto. Ecco poi il cosplay di Triss di mira_ladovira: è sontuoso. Chiudiamo con il cosplay di Ciri di sayathefox.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Ciri realizzato da likeassassin? Il personaggio di The Witcher 3 è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?