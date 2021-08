The Witcher 3: il cosplay di Triss di mira_ladovira è sontuoso

The Witcher 3 Wild Hunt è stato pubblicato molti anni fa, ma ancora oggi è estremamente apprezzato e sono in molti che attendono la versione PS5 e Xbox Series X|S. Anche il mondo del cosplay non riesce a mettere da parte i personaggi del gioco che vengono spesso raffigurati nelle loro molteplici forme. Un esempio è quanto proposto da mira_ladovira: ecco il suo cosplay di Triss Merigold.

Come potete vedere, inoltre, il post su Instagram di mira_ladovira propone due scatti: il secondo non raffigura però Triss, ma Yennefer, l'amata di Geralt di Rivia, protagonista del gioco (e dei romanzi e della serie TV Netflix). Triss, in particolar modo, è stata ricreata nella sua versione più elegante e sontuosa, ovvero quella del fatidico ballo ad Aretuza, che i lettori della saga letteraria conosceranno bene. mira_ladovira ci chiede quindi chi, tra Triss e Yennefer, inviteremmo a ballare.

Se siete fan di The Witcher, allora non dovete perdervi i seguenti cosplay: il cosplay di Triss di miss_autumn è magico; anche il cosplay di Ciri di sayathefox è estremamente fedele; come non parlare poi del cosplay di Yennefer firmato rolyat è perfetto. Chiudiamo infine con il cosplay di Yennefer firmato Lada Lyumos è incredibile.

Cambiando completamente genere, ecco il cosplay di Tifa di dovaxregrets è fedelissimo. Ecco invece il cosplay di Zelda di Grusha è principesco. Ammiriamo anche il cosplay di Lisa di anastasia.komori ci domina dall'alto. Chiudiamo con il cosplay di Tifa di shirogane_sama è lucente.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Triss di mira_ladovira? La maga di The Witcher 3 Wild Hunt è stata ricreata nel modo migliore a vostro parere, oppure ritenete di aver visto versioni superiori?