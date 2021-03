The Witcher 3: il cosplay di Yennefer firmato rolyat è perfetto

Nel mentre ci inoltriamo nel 2021, nuovi giochi cominciano ad emergere dal gelo invernale, portando con sé nuovi personaggi che potrebbero a breve diventare i preferiti dei e delle cosplayer. I classici sono però duri a morire: un ottimo esempio è l'intero cast di The Witcher 3, amato dagli appassionati. Oggi, ad esempio, rolyat ci propone il cosplay di Yennefer: il risultato finale è oggettivamente perfetto.

Come potete vedere in calce, rolyat ha optato per una perfetta riproduzione del costume di Yennefer con il proprio cosplay. La maga è nota infatti per la propria tenuta che unisce il nero e il bianco in un forte contrasto che ne esalta la bellezza. Anche se non possiamo sentirne il profumo, rolyat ci ricorda che Yennefer profuma sempre di lillà e uva spina.

A rendere ancora più d'impatto questo cosplay di Yennefer è l'ambiente sullo sfondo, una foresta innevata che non può non richiamare alla mente i molti luoghi visitati da Geralt durante le sue avventure nella saga. Possiamo facilmente immaginare che questa Yennefer di rolyat si trovi a Kaer Morhen, la fortezza degli strighi, che abbiamo potuto ammirare sia nel gioco che nei romanzi.

