Final Fantasy 15: il cosplay di Cindy firmato shiska14 vi farà girare la testa

Nel mentre attendiamo informazioni su Final Fantasy XVI, uno dei giochi più attesi di PS5, il mondo del cosplay non si è ancora stufato di Final Fantasy 15. Lo dimostra la cosplayer shiska14 che ci propone la sua versione di Cindy, uno dei personaggi delle avventure del Principe Noctis. Questo scatto vi farà letteralmente girare la testa.

Come potete vedere, infatti, shiska14 è parecchio agile in questo scatto: la sua Cindy è sottosopra, in una posa plastica certamente non semplice da ottenere. Il cosplay, inoltre, rispetta perfettamente lo stile originale del personaggio, che non si è mai vergognato delle proprie forme.

Cindy è uno dei cosplay preferiti del mondo di Final Fantasy 15, pur vero che il personaggio non è esattamente centrale nelle avventure di Noctis e dei suoi amici. La donna, infatti, è un meccanico e si occupa della Regalia, il mezzo di trasporto principale dei nostri guerrieri. Pur apparendo in varie occasioni, non è fondamentale per il nucleo della trama di gioco.

In ogni caso, il cosplay di shiska14 è ottimo e i fan di Cindy e di Final Fantasy 15 lo apprezzeranno.

