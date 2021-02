The Witcher 3: il cosplay di Ciri di Likeassassin è pura perfezione

Anche nel 2021, The Witcher 3 rimane uno dei pensieri fissi di molti videogiocatori e di molte cosplayer. Il gioco di CD Projekt RED è dopo anni uno dei preferiti dei fan e il motivo è semplice: non solo è un grande gioco di ruolo d'azione, ma è riuscito a proporci un cast di personaggi incredibili. Tra le preferite del pubblico troviamo di certo la coraggiosa Ciri, ricreata in questo fantastico cosplay di Likeassassin.

Ciri è un personaggio che fonde molteplici realtà: è una principessa, ma anche una guerriera, una maga ma è soprattutto una giovane donna - in The Witcher 3 - che cerca solo di sopravvivere. La natura selvaggia è parte della sua quotidianità e Likeassassin lo sa bene: come potete vedere nel suo cosplay, infatti, Ciri è in mezzo alla neve, vicino a un grande fuoco da campo.

Nel terzo scatto, possiamo anche vedere Ciri cucinare, mentre nel secondo scatto si scalda con il fuoco. La potenza di questo cosplay non è unicamente legata alla qualità del costume, del trucco o dell'immagine nella sua totalità, ovviamente, ma è data anche dalla capacità di Likeassassin di farci percepire la vera essenza della guerriera.

Se il mondo di The Witcher 3 è anche il vostro preferito, allora non dovete perdervi il cosplay di Ciri nella sauna di sladkoslava: è bollente. Come poi non citare il cosplay di Cindy firmato Cee: scalderà i vostri motori. Infine, ecco per voi il cosplay di Elizabeth di likeassassin: è paradisiaco.