Super Mario 3D World + Bowser's Fury ancora al primo posto nella classifica vendite in UK

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è ancora protagonista nel Regno Unito, piazzandosi al primo posto nella classifica delle vendite software di tale mercato per la seconda settimana consecutiva, per quanto riguarda le copie fisiche.

I dati sono forniti, come da tradizione, da GfK e riportati da GamesIndustry.biz, relativi alla settimana appena trascorsa, compresa tra il 15 e il 21 febbraio 2021. Il nuovo gioco esclusivo per Nintendo Switch è riuscito a mantenere le distanze anche su FIFA 21, che ha ripreso spinta e si è piazzato secondo, dopo che la settimana precedente aveva ceduto il passo ad Animal Crossing: New Horizons.

In terza posizione Mario Kart 8 Deluxe e in quarta proprio la suddetta simulazione di vita su un'isola vacanze sempre per Nintendo Switch, mentre Call of Duty: Black Ops Cold War chiude la prima metà della top ten.

Come fa notare anche il sito in questione, anche nel prossimo futuro si prospettano delle settimane tutte improntate sulle novità per Nintendo Switch, con Bravely Default 2 la prossima settimana e Monster Hunter Rise alla fine di marzo, mentre di titoli grossi su PS5 e Xbox Series X se ne parlerà solo a partire da maggio con Returnal, Resident Evil Village e Deathloop.

Vediamo dunque la classifica settimanale britannica per la settimana appena trascorsa:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury FIFA 21 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft (Switch) Grand Theft Auto 5 Ring Fit Adventure Spider-Man: Miles Morales Just Dance 2021