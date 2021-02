NieR Re[in]carnation già a quota 3 milioni di download

NieR Re[in]carnation sembra essere già un successo, a giudicare dai 3 milioni di download già effettuati in questi primi giorni di presenza sul mercato, ma non solo, visto che anche gli introiti sembrano essere particolarmente alti.

Con un tweet in giapponese, l'account ufficiale di NieR Re[in]carnation ha annunciato il fatto di aver raggiunto il traguardo dei 3 milioni di download, risultato particolarmente impressionante se si pensa che il gioco è uscito solo da qualche giorno ed è disponibile soltanto in Giappone, per il momento.

Avevamo già visto come NieR Re[in]carnation si sia piazzato subito ai vertici degli store digitali per smartphone, in grado di portare incassi per 2-3 milioni al giorno, a confermare l'ottima intuizione avuta da Square Enix nel portare la serie di Yoko Taro in ambito mobile, ma ora sono emersi anche alcuni dettagli ufficiali per quanto riguarda i download.

Ovviamente questi ci raccontano solo una parte della storia, visto che il gioco è distribuito come free-to-play, ma considerando anche i dati emersi per quanto riguarda i ricavi, sembra proprio che il progetto sperimentale stia dando i frutti sperati.

Come ringraziamento e festeggiamento per il traguardo raggiunto, Square Enix ha deciso di distribuire 1000 gemme a tutti i giocatori attualmente attivi in NieR Re[in]carnation. È probabile che l'evento cross-over con NieR: Automata attualmente in corso possa aver incrementato ulteriormente la popolarità iniziale del nuovo capitolo, attendiamo anche di vedere come si comporterà al di fuori del Giappone. Nel frattempo, è emerso anche che NieR Replicant, il remaster, avrà DLC gratuiti con nuove armi e storie.