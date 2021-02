Rainbow Six Siege: Operazione Crimson Heist, il Provato

Abbiamo avuto modo in questi giorni di provare Operazione Crimson Heist , ovvero la nuova stagione di Rainbow Six: Siege in arrivo a breve sui server TTS e subito dopo in uscita ufficiale. Crimson Heist combacia con l'inizio dell' Anno 6 del titolo competitivo Ubisoft e per questo motivo ci soffermeremo anche su quelli che saranno i progetti che verranno attuati nel breve periodo. Siamo quindi pronti a offrirvi le nostre considerazioni nel provato di Rainbow Six Siege: Operazione Crimson Heist .

Il futuro di Rainbow Six

Partiamo da quelli che sono i piani futuri dell'azienda francese nei confronti di Rainbow Six. L'anno sei di manterrà quella che è stata la filosofia di rilascio di contenuti, almeno nella sua forma concettuale, ovvero quattro stagioni con quattro operatori (uno per stagione) e quattro interventi sulle mappe. Ogni stagione poi offrirà piccole e/o grandi innovazioni di gameplay e un paio di modalità/eventi arcade. In questo anno vedremo un operatore argentino, un operatore nakoda, un operatore croato e infine uno irlandese. Per quanto riguarda gli interventi sulle mappe, verranno sistemate in ordine cronologico: Confine, Favela, delle modifiche generali a più mappe nella terza stagione e Outback nella quarta. Se queste azioni saranno in linea con quanto già visto in questo anno cinque di Rainbow Six, le intenzioni più improntate al cambiamento saranno invece concentrate sull'ecosistema di gioco e il gameplay. A partire da questo inizio di anno sei vedremo la sparizione del season pass e l'inserimento del nuovo operatore (con annessi caschi e uniformi secondari) all'interno del Battle Pass come primo livello del ramo Premium. Il Pass sarà quindi disponibile dal primo giorno della nuova stagione per l'acquisto. Logo, Key Art e i menù verranno sistemati e aggiornati rendendoli più rappresentativi di quello che è oggi Rainbow Six, con un focus maggiore sugli operatori più iconici e un approccio più minimalista e semplicistico per quanto riguarda i menù.

Le modifiche strutturali saranno affiancate da quelle legate alla salute del gioco e al comportamento dei giocatori. Già in questi ultimi mesi il sistema di reputazione che verrà introdotto con l'arrivo dell'anno sei ha lavorato in background per raccogliere informazioni sul comportamento dei giocatori. Una volta entrato in funzione il sistema valuterà il modo di comportarsi dei giocatori in-game e non solo è darà un punteggio a quel giocatore. Azioni positive, comportamenti leali e sani aumenteranno quel valore, viceversa azioni tossiche lo abbasseranno. Accumulare buona reputazione garantirà dei reward tangibili come skin o punti fama per esempio, accumulare cattiva reputazione invece vi manderà incontro a sanzioni che potranno arrivare anche all'impossibilità di accedere a modalità o parti del gioco. Sempre per quanto riguarda l'eliminazione di comportamenti scorretti, con l'anno sei verrà introdotta la modalità Streamer per impedire il fenomeno dello Stream Sniping, ovvero l'utilizzo di informazioni derivanti da uno streaming per colpire in maniera efficace gli avversari ed ottenere un vantaggio considerevole. Questa modalità garantirà il nome nascosto, e anche le informazioni come regione del server, ping e informazioni dei compagni.

Come anticipatovi poco sopra, oltre a tutto ciò, il futuro di Rainbow Six ha in serbo novità anche a livello di gameplay. Tutte queste novità però, entreranno comunque in fase di test sui TTS e si divideranno in novità a breve termine che una volta testate usciranno in versione ufficiale, ma anche modifiche a lungo termine. Queste ultime potrebbero arrivare sui TTS anche svariati mesi prima del rilascio ufficiale in modo da poter essere testate, modificate e anche scartate senza andare a toccare il gioco normale. Ad oggi le novità menzionate, oltre a un generale miglioramento della connettività e della lotta ai ddos, sono: attività post-mortem, attecker re-pick, modifiche velocità/corazza, rework operatori e skin personalizzabili. Per quanto riguarda le attività post mortem si tratta della maggiore interattività dopo la morte. Per rendere sempre attivi i giocatori saranno permessi l'utilizzo delle torrette di maestro, la navigazione coi droni e altre azioni in grado di ridurre la passività dei giocatori fuori dagli scontri. L'attacker re-pick sarà la possibilità di cambiare operatore di attacco durante la fase di droning prima che inizi la fase di azione. Per quanto riguarda le modifiche delle caratteristiche velocità e corazza, il team di sviluppo ha pensato di rendere la corazza un valore di punti salute e dunque un operatore con più corazza avrà sostanzialmente più punti vita (corazza 1: 100 punti vita, corazza 2: 120 e corazza 3: 140). Infine il rework e le skin, se per i primi gli sviluppatori stanno pensando di modificare Maestro, Goyo, Mira, Finka, Fuze e Melusi, per le skin l'idea è quella di rendere modificabili le skin élite in modo da lasciare al giocatore la possibilità di mescolare varie parti creando così operatori unici e caratteristici. Avremo poi collaborazioni degne di nota come quella dedicata a Resident Evil: in cui Zofia e un altro operatore ad oggi misterioso avranno una skin èlite dedicata (Jill Valentine per Zofia) al celebre franchise Capcom, ma anche come quella tra Rainbow Six e Ikumi Nakamura. La celebre artista ha infatti reinterpretato a suo modo 8 operatori. I primi due a ricevere questa skin saranno Echo e Dokkaebi.