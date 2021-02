The Legend of Zelda compie 35 anni, vediamo le migliori pubblicità e trailer in video

The Legend of Zelda compie 35 anni proprio oggi, 21 febbraio 2021, e in queste ore abbiamo assistito a diverse iniziative per celebrare la ricorrenza soprattutto da parte di community e stampa specializzata, come questo interessante montaggio video composto dalle migliori pubblicità e trailer dedicati ai vari capitoli della serie messo insieme da Gamespot.

Per un maggiore approfondimento su The Legend of Zelda, la sua storia e il suo stato attuale vi rimandiamo allo speciale su l'anniversario per i 35 anni con i nostri auguri da parte di Alessandro Bacchetta su queste pagine, ma per un po' di amarcord in video è interessante anche questa iniziativa di Gamespot.

Nel corso di oltre 20 minuti di video, si succedono una dietro l'altra pubblicità e trailer di presentazione dedicati ai vari capitoli della serie, partendo dal primo e indimenticabile The Legend of Zelda del 1986, per arrivare ai video più recenti.

Particolarmente interessanti, ovviamente, sono gli spot pubblicitari tra gli anni 80 e gli anni 90, che oggi sono praticamente la fiera del cringe ma che possono anche commuovere chi a quell'epoca seguiva già da vicino il mondo dei videogiochi e sono comunque delle testimonianze interessanti di come questi prodotti venivano promossi in TV fino a un po' di tempo fa.

Per il resto, abbiamo visto come The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sembri essere già un successo, essendo il titolo di punta annunciato al momento per Nintendo Switch in questo anniversario di Zelda, in attesa delle informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 che dovrebbero arrivare nel corso del 2021.