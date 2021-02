Zelda: Skyward Sword HD è già un successo, primo per vendite su Amazon USA ed esaurito

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sembra già destinato ad essere un successo, considerando che risulta il primo per vendite su Amazon USA e già esaurito presso il rivenditore americano, a dimostrazione di quanto sia atteso dagli utenti.

Il remaster con miglioramenti grafici dell'originale uscito su Wii è stato uno dei titoli di maggiore interesse tra le novità annunciate durante il recente Nintendo Direct, anche se non ha mancato di generare qualche perplessità. Considerando la ricorrenza del 35esimo anniversario di The Legend of Zelda, in molti si aspettavano una raccolta o comunque qualcosa di più per celebrare la serie da parte di Nintendo.

Inoltre, da quanto si è visto finora sembra trattarsi di un semplice adattamento grafico e il suo posizionamento sul mercato come gioco a prezzo pieno non ha mancato di generare qualche malumore. Evidentemente, il pubblico di massa non la pensa allo stesso modo: nelle poche ore in cui è stato a disposizione, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è stato il gioco più venduto in assoluto su Amazon USA e successivamente è risultato anche esaurito, ancora prima di essere effettivamente uscito.

È evidente che c'è sempre una gran fame per i capitoli di Zelda, siano questi già usciti da tempo, rifacimenti, riedizioni senza troppo lavoro applicato o quant'altro. Sembra peraltro che non si tratti dell'unica riedizione prevista per quest'anno, visto che diverse voci di corridoio sostengono che su Nintendo Switch siano previsti anche The Legend of Zelda: The Wind Waker HD e The Legend of Zelda: Twilight Princess HD in arrivo nel corso del 2021.