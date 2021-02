The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch annunciato nel Direct

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è stato annunciato per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct, una versione rimasterizzata ma anche modificata sotto diversi aspetti del gameplay rispetto all'originale uscito su Wii U.

Presentato con un trailer apposito, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è ovviamente un rifacimento in alta definizione del capitolo originale, appositamente studiato per adattarsi al meglio a Nintendo Switch, con alcune modifiche interessanti che sono state presentate da Eiji Aonuma in persona, in assenza di informazioni o materiali su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (il cui sviluppo procede comunque bene, a quanto pare).

In particolare, la versione Nintendo Switch presenta controlli migliorati e adattati ai Joy-Con: in questa nuova edizione, il Joy-Con sinistro può essere usato per controllare lo scudo, mentre il destro viene usato per controllare la spada, tuttavia, può essere utilizzato anche in portabilità (o nel caso si utilizzi Nintendo Switch Lite) interamente utilizzando gli stick analogici e i tasti.

Tutto questo porta alcune variazioni rispetto al gameplay originale di The Legend of Zelda: Skyward Sword, che dovrebbero risultare anche in un controllo più preciso o comunque adattabile a diverse preferenze da parte degli utenti.

Per l'occasione, sono previsti anche dei Joy-Con appositamente personalizzati venduti a parte, con rappresentazioni tematiche basate sullo scudo e sulla Master Sword tipici di Zelda. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ha la data di uscita fissata per il 16 luglio 2021 su Nintendo Switch.