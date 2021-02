The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Nintendo lo mostrerà nel corso del 2021

Durante il Nintendo Direct di stasera, è comparso il Eiji Aonuma l'uomo che ha in mano le chiavi della serie di The Legend of Zelda. Aonuma è comparso per annunciare Skyward Sword HD, ma ha anche voluto parlare dell'attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Un gioco che, sfortunatamente, non è stato mostrato oggi, ma che sarà mostrato nel corso del 2021.

Si tratta, in altre parole, di una notizia agrodolce. Questo perché da una parte c'era la speranza che Nintendo mostrasse oggi qualcosa di più di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ma dall'altra arriva la conferma che il progetto è vivo e vegeto e anzi, è quasi pronto per essere mostrato.

Ancora non sappiamo quando, ma Aonuma ha promesso che nel corso dell'anno mostrerà la sua nuova creatura. Per il momento dovremo accontentarci dell'adattamento di Skyward Sword per Nintendo Switch, uno dei capitoli meno conosciuti e forse amati della serie che però, come lo stesso director ha sottolineato, è servito per sperimentare alcune meccaniche che sarebbero poi state espanse in Breath of The Wild. Un capitolo da non perdere, anche per smorzare l'attesa che ci separa alla nuova leggenda di Zelda.