Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville in uscita su Nintendo Switch

Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville è stato annunciato ufficialmente per Nintendo Switch, con tanto di data di uscita: il gioco sarà disponibile sulla console ibrida con la Complete Edition a partire dal 19 marzo.

Si parlava ormai da tempo della possibile uscita di Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville su Nintendo Switch, e finalmente ci siamo: Electronic Arts e PopCap Vancouver hanno confermato la notizia.

Oltre a includere tutti i contenuti rilasciati su PC, PS4 e Xbox One, la Complete Edition di Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville per Nintendo Switch includerà anche i controlli via giroscopio per una precisione di mira ancora maggiore, e non solo.

Con l'arrivo di nuovi giocatori a Neighborville, zona suburbana in cui lo scontro tra flora e non morti è sempre acceso, Plants vs.Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition darà ai giocatori l'opportunità di sbloccare tutti i personaggi e i contenuti delle precedenti edizioni direttamente attraverso il gioco, offline o online.

Sarà possibile inoltre divertirsi con un massimo di tre amici o tuffarsi in un multiplayer 8v8 utilizzando i controlli di movimento per prendere la mira, con una gamma completa di impostazioni da personalizzare in base alle preferenze dei giocatori.

In Plants vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition i giocatori potranno affrontare missioni esilaranti e sconfiggere boss epici per raccogliere medaglie e sbloccare magnifici abiti. Sarà inoltre possibile accedere a 23 personaggi completamente customizzabili, inclusa una Team Play class per ogni fazione, e tutti i cosmetici mai rilasciati saranno ora sbloccabili in-game.

I giocatori potranno giocare offline, fare festa con un massimo di tre amici o tuffarsi in un multiplayer 8v8; avranno inoltre la possibilità di sconfiggere gli avversari, far esplodere bombe e rimbalzare sulla melma rosa utilizzando i controlli di movimento per prendere la mira, con una gamma completa di impostazioni di personalizzazione.

"Siamo entusiasti di portare per la prima volta gli amati personaggi di Plants vs. Zombies su Nintendo Switch, dando ai giocatori la possibilità di divertirsi nelle loro case o in viaggio", ha dichiarato Melvin Teo, Producer di PopCap Vancouver.

"I controlli di movimento Switch ci consentono di provare una nuova versione di Neighborville; grazie alle modalità di gioco fissa e portatile abbiamo inoltre la capacità di dare vita al titolo e ai suoi personaggi tramite vie che prima non erano percorribili."

Co-sviluppato con QLOC S.A., Plants vs.Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition sarà disponibile su Nintendo Switch al prezzo di 39,99 euro il 19 marzo e sarà il primo videogioco sviluppato su motore Frostbite a essere rilasciato su questa piattaforma.