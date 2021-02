Knockout City, abbiamo provato il nuovo titolo competitivo di Electronic Arts

Quando prodotti del genere vengono presentati, spesso la nostra reazione non è delle più rosee: i reveal sono fatti praticamente sempre con lo stampino, tramite trailer forzosamente umoristici e gameplay poco ispirati che provocano un'immediata rotazione dei nostri bulbi oculari all'interno della scatola cranica. E l'ultimo pargolo di Electronic Arts e Velan Studios, chiamato Knockout City sembrava rispettare tutti questi canoni, tanto da bloccarci in fase di presentazione con persino più gelo rispetto al solito impatto. Poi però lo abbiamo provato , e questa volta - superato un reveal davvero poco ispirato - potrebbe esserci un minimo di speranza. Forse.

Ormai stiamo facendo il callo alle presentazioni di " nuovi titoli competitivi online " da parte dei vari publisher. Ne abbiamo parlato anche nella preview di Roller Champions (ed è capitato su svariati altri titoli dai connotati simili), ma la stragrande maggioranza dei protagonisti dell'industria videoludica non vede l'ora di prendersi una fetta della immensa torta di guadagni dominata da Fortnite, Among Us, Fall Guys e simili, quindi ultimamente cerca spesso di "sparare nel mucchio" con titoli dall'estetica colorita, dalla grafica cartoon e dal gameplay accessibile.

Pallonate in faccia

Knockout City: squadra blu

Partiamo dai Velan Studios, perché questo team piuttosto fresco (è stato fondato nel 2016) si è in realtà già fatto conoscere con Mario Kart Live Circuit, cosa che ci ha fatto ben sperare quando abbiamo scoperto che c'erano loro dietro al progetto. Knockout City è però un titolo completamente differente da quello appena citato, trattandosi appunto di un gioco a squadre tre contro tre o quattro contro quattro, che vede i giocatori affrontarsi in spietate battaglie di palla avvelenata in mappe piuttosto estese.

Il gameplay, alla base, è piuttosto semplice da comprendere, ma non è privo di finezze. Le mappe sono estremamente diversificate, e contengono delle sfere utilizzabili per colpire gli avversari. Ogni personaggio ha due punti vita, quindi due pallonate bastano per una kill, ma frontalmente le sfere possono venir catturate se si preme il tasto corrispondente con il giusto timing. Per evitare che ciò accada è possibile poi fintare il tiro, caricarlo per aumentarne la potenza, o eseguire delle manovre acrobatiche (che sono utili anche per gli spostamenti aerei) così da lanciare delle palle effettate più difficili da prevedere (o anche solo da vedere se le si scaglia da dietro un ostacolo). Il targeting del nemico, ovviamente, è automatizzato per mantenere il focus sul movimento, eventuali schivate, e sul gioco di squadra, dato che i tiri si potenziano in velocità dopo i passaggi, e gli scontri si fanno piuttosto tattici se c'è collaborazione tra i giocatori.

Knockout City: una presa perfetta

Non bastasse, il giocatore può anche "trasformarsi in palla" ed eseguire poderosi attacchi ad area dall'alto se lanciato da un compagno. Farlo è tuttavia molto rischioso: venir colpiti in questa forma porta a ko istantanei, ed è possibile interrompere un giocatore prima che questi riesca a scagliare tali "sfere umane", senza contare la perdita temporanea di un membro del team. Ah, vi sono anche sfere speciali nelle varie mappe, dagli effetti più disparati. Sono solo tre (almeno per ora, ma dovrebbero diventare sei al lancio), e sono rispettivamente in grado di modificare la gravità dei salti, intrappolare gli altri giocatori temporaneamente, o delle bombe a tempo. La loro presenza ci è sembrata una buona idea per aggiungere brio ai match.