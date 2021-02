Splatoon 3 per Nintendo Switch annunciato al Direct: trailer, immagini e uscita

Splatoon 3 è stato annunciato per Nintendo Switch al termine del Direct di stasera, con tanto di trailer e periodo di uscita: il gioco sarà disponibile nel corso del 2022.

Dopo il successo di Splatoon 2, che ha venduto oltre 2 milioni di copie solo in Giappone, era inevitabile un ritorno del franchise, senza dubbio una delle nuove proprietà intellettuali più interessanti di Nintendo.

Per il momento i dettagli sono pochi, ma il video mostra opzioni di personalizzazione inedite e quello che sembrerebbe essere l'incipit di uno story mode presente fin da subito nel pacchetto.

Dopodiché, ovviamente, non mancheranno le varie modalità competitive a base multiplayer che hanno contribuito a costruire finora la grande popolarità del gioco fra i possessori di Nintendo Switch.

In questo nuovo capitolo della serie Splatoon, i giocatori si lasceranno Coloropoli alle spalle per trasferirsi in una nuova area: Splattonia.

Al centro di questa regione si trova Splatville, nota anche come "la città del caos", abitata da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie.

Splatoon 3 introduce diverse novità, come l'arma a forma di arco, opzioni di personalizzazione e nuove possibilità di movimento, da sfruttare nelle mischie mollusche 4 contro 4.

Maggiori informazioni su questo nuovo titolo, che farà il suo debutto su Nintendo Switch nel 2022, saranno rivelate in futuro.