Project Triangle Strategy su Nintendo Switch annunciato da Square Enix, demo disponibile

Project Triangle Strategy è un nuovo RPG strategico annunciato da Square Enix per Nintendo Switch nel corso del Nintendo Direct di questa sera, destinato ad arrivare nel 2022 ma con una demo gratuita che è già disponibile in queste ore.

Si tratta di un altro titolo che segue l'impostazione mista tra 2D e 3D vista anche in Octopath Traveler, ma in questo caso la struttura di gioco sembra più impostata sulla strategia classica degli RPG tattici di origine nipponica, rifacendosi al titolo precedente soprattutto per quanto riguarda lo stile grafico.

Project Triangle Strategy si presenta caratterizzato da un sostrato narrativo particolarmente sviluppato, a quanto pare incentrato su una terra dilaniata da una lunga guerra e con una storia che potrà prendere strade diverse anche a seconda delle scelte effettuate dal giocatore.

Gli scontri saranno comunque al centro dell'attenzione, raccogliendo in un certo senso l'eredità di alcuni titoli strategici Square Enix tipo il celebre Final Fantasy Tactics, con la possibilità di adottare approcci diversi che possono portare a risultati differenti con riflessi nella storia e negli eventi del mondo di gioco.

Per scoprirlo più a fondo, potete effettuare subito il download gratuito della demo di Project Triangle Strategy dal Nintendo eShop, con il gioco che rimarrà comunque ancora per un po' in sviluppo, essendo l'uscita prevista solo per il 2022.