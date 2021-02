Animal Crossing New Horizons: trailer dei festeggiamenti dei 35 anni di Super Mario

Durante il Nintendo Direct del 17 febbraio 2021, la grande N ha presentato con un trailer le attività di Animal Crossing: New Horizons che sono state pensate per festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros.. Si tratta di una serie di oggetti e vestiti ispirati al Regno dei Funghi e ai suoi eroi, che vi consentiranno di trasformare le vostra isola in un santuario per l'icona di Nintendo. Gli oggetti saranno disponibili a partire dal 1° marzo.

A partire dal primo marzo sarà possibile ottenere degli oggetti ispirati al 35º anniversario di Super Mario Bros. Si tratta di oggetti familiari come il super fungo e il blocco ? che potranno essere ordinati nel gioco sotto forma di mobili, da collocare dove desideri. Non mancheranno i celebri tubi, che permettono di spostarsi rapidamente tra vari punti dell'isola.

I nuovi oggetti saranno disponibili dal 1º marzo, in seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento gratuito previsto per il prossimo 25 febbraio.