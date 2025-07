Arrivano le Crocs ufficiali della serie Animal Crossing, per avere Tom Nook sempre tra i piedi

Nintendo e Crocs hanno annunciato l'arrivo di Crocs a tema Animal Crossing per adulti e bambini, accompagnate da ciondoli Jibbitz ufficiali. Saranno vendute nei negozi fisici e online di tutto il mondo a partire dal 26 agosto 2025. Comunque sia, per adesso sono stati resi noti i prezzi in yen e dollari. Nelle prossime ore arriveranno sicuramente anche quelli in euro.