Triangle Strategy è disponibile da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S

Square Enix ha lanciato a sorpresa Triangle Strategy anche su PS5 e Xbox Series X|S: il gioco è disponibile a partire da oggi sulle console Sony e Microsoft.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2025
L'artwork di Triangle Strategy
Square Enix ha lanciato a sorpresa Triangle Strategy su PS5 e Xbox Series X|S: il gioco è disponibile a partire da oggi sulle console Sony e Microsoft, nel solo formato digitale ma con una promozione per il debutto.

Fino al 3 settembre sarà infatti possibile acquistare il gioco approfittando di uno sconto del 30%, sfruttabile su PlayStation Store solo se si dispone di un abbonamento a PS Plus ma accessibile per tutti gli utenti su Xbox Store.

Pubblicato originariamente su Nintendo Switch nel marzo del 2022 e poco dopo su PC, Triangle Strategy è un RPG tattico realizzato dagli autori di Bravely e Octopath Traveler, caratterizzato da una trama complessa con una forte componente decisionale e un sistema di combattimento dotato di grande spessore.

Triangle Strategy, la recensione del nuovo GDR strategico per Nintendo Switch Triangle Strategy, la recensione del nuovo GDR strategico per Nintendo Switch

Dal punto di vista estetico, inoltre, il gioco utilizza l'ormai consolidato stile HD-2D, che dona alla grafica un fascino dal sapore retrò ma con la nitidezza, la fluidità e gli effetti di un approccio moderno.

Square Enix determinata a rimontare?

Come sappiamo, gli incassi di Square Enix sono diminuiti nell'ultimo trimestre, principalmente per colpa di Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster e della versione Xbox Series X|S di Final Fantasy 16, che hanno totalizzato vendite ben al di sotto delle aspettative.

Il lancio a sorpresa di Triangle Strategy su PS5 e Xbox Series X|S, unitamente agli annunci che il publisher giapponese ha fatto durante l'Opening Night Live della Gamescom 2025, puntano dunque probabilmente a innescare una rimonta che possa far crescere nuovamente gli incassi con una certa rapidità.

