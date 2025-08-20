Triangle Strategy è disponibile da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S

Square Enix ha lanciato a sorpresa Triangle Strategy su PS5 e Xbox Series X|S: il gioco è disponibile a partire da oggi sulle console Sony e Microsoft, nel solo formato digitale ma con una promozione per il debutto.

Fino al 3 settembre sarà infatti possibile acquistare il gioco approfittando di uno sconto del 30%, sfruttabile su PlayStation Store solo se si dispone di un abbonamento a PS Plus ma accessibile per tutti gli utenti su Xbox Store.

Pubblicato originariamente su Nintendo Switch nel marzo del 2022 e poco dopo su PC, Triangle Strategy è un RPG tattico realizzato dagli autori di Bravely e Octopath Traveler, caratterizzato da una trama complessa con una forte componente decisionale e un sistema di combattimento dotato di grande spessore.

Dal punto di vista estetico, inoltre, il gioco utilizza l'ormai consolidato stile HD-2D, che dona alla grafica un fascino dal sapore retrò ma con la nitidezza, la fluidità e gli effetti di un approccio moderno.