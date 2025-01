Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Oltre ai classici combattimenti PvP , esplora le regioni di Bosco Bislacco, Monte Scosceso e il centro città di Neighborville nella modalità PvE . Divertiti con gli amici in co-op a schermo condiviso o sfida altri giocatori nel multigiocatore online con 24 giocatori.

Vivi l'eterna battaglia tra piante e zombi con 20 classi personalizzabili e abilità uniche. Ogni personaggio può essere modificato per adattarsi al tuo stile di gioco.

Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville Complete Edition è disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 19,98 € , rispetto al prezzo più basso dei 30 giorni precedenti di 24,72 € e al prezzo consigliato di 29,99 €, con uno sconto del 33%. Puoi acquistarlo a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduto e spedito da Amazon , il gioco include reso gratuito e spedizione rapida, e per il reso c'è tempo fino a 14 giorni dalla consegna.

Tuffati nel divertente mondo di Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville Complete Edition, disponibile ora per Nintendo Switch.

Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville Complete Edition per Nintendo Switch in offerta